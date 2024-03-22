Юруткина (Петрова) (Глушенкова (Емелина)) Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юруткина (Петрова) (Глушенкова (Емелина)) Анна Емельянова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1819

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.01.1819
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: священник Александр Макаров и Марья Матвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1842

Муж: Юруткин (петров) Андрей Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Левонтий Дмитрифъ Сомковъ, Егоръ Степановъ Захаровъ, Степанъ Гавриловъ Дыбинъ; по невести Онаго жь села уде= кре- Радионъ Яковливъ Добряковъ, Фѣдоръ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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