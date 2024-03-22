Юруткина (Петрова) (Глушенкова (Емелина)) Анна Емельянова
Место рождения
Дата рождения25.01.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1819
Крещение
29.01.1819
воспреемники: священник Александр Макаров и Марья Матвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1842
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Левонтий Дмитрифъ Сомковъ, Егоръ Степановъ Захаровъ, Степанъ Гавриловъ Дыбинъ; по невести Онаго жь села уде= кре- Радионъ Яковливъ Добряковъ, Фѣдоръ... Показать все
Смерть
Неизвестно