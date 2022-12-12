Трегубова (Глушенкова) Авдотья Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Глушенкова) Авдотья Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Бракосочетание
23.10.1827

Муж: Трегубов Михаил Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: казенныя крестьяне Иван Степанов Медведев, Матвей Гаврилов Кочетков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1829

Сын: Трегубов Порфирий (Парфен) Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.1835

Сын: Трегубов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Трегубов Михаил Ефимов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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