Трегубова (Глушенкова) Авдотья Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Бракосочетание
23.10.1827
поручители: казенныя крестьяне Иван Степанов Медведев, Матвей Гаврилов Кочетков, Федот Петров Живодеров | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.11.1829
Сын: Трегубов Порфирий (Парфен) Михайлов
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Ефимов
Рождение ребёнка
26.08.1835
Отец ребёнка: Трегубов Михаил Ефимов
Смерть
Неизвестно