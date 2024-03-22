Глушенков Ефим Емельянов
Место рождения
Дата рождения10.01.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1822
Крещение
15.01.1822
воспреемники: Сызранский мещанин Гаврила Прянишников и Економическаго крестьянина жена Марфа Матвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840
по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Илья Емельяновъ Глушенковъ, Петръ Козминъ Куракинъ, Тимофѣй Матьвеивъ Мевдедивъ Яфимъ Фѣдоровъ Емелниковъ; по невѣсте Онаго жь села Рачейки удѣлныя крестьянѣ ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1841
Дочь: Тенетова Феодосия Евфимова
Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно