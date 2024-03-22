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Глушенков Ефим Емельянов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.01.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1822

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова (глухина) Прасковья Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.01.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Сызранский мещанин Гаврила Прянишников и Економическаго крестьянина жена Марфа Матвеева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1840

Жена: Глушенкова Евдокия Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Илья Емельяновъ Глушенковъ, Петръ Козминъ Куракинъ, Тимофѣй Матьвеивъ Мевдедивъ Яфимъ Фѣдоровъ Емелниковъ; по невѣсте Онаго жь села Рачейки удѣлныя крестьянѣ ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1841

Дочь: Тенетова Феодосия Евфимова

Мать ребёнка: Глушенкова Евдокия Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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