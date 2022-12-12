Тенетова (Глушенкова) Феодосия Евфимова
Место рождения
Дата рождения02.12.1841
Дата смерти05.09.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1841
Крещение
05.12.1841
воспреемники: Онаго жь села уделна кресьянинъ Зиновий Симиеновъ Глушенковъ и и уделно кресьянская дочь девица Анна Емельянова Глушенкова | Казанская церковь
Бракосочетание
29.06.1860
Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.07.1861
Дочь: Параскева Феодорова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Рождение ребёнка
18.05.1865
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Рождение ребёнка
20.02.1867
Дочь: Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Хвостова Мария Феодорова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Рождение ребёнка
19.02.1875
Дочь: Тихонова Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Рождение ребёнка
05.05.1879
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Рождение ребёнка
26.11.1883
Сын: Тенетов (тинетов) Николай
Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов
Смерть
05.09.1904
Причина смерти: от горячки
Похороны
07.09.1904
кладбище при Казанской церкви