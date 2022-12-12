Тенетова (Глушенкова) Феодосия Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетова (Глушенкова) Феодосия Евфимова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.12.1841

Дата смерти

05.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1841

Отец: Глушенков Ефим Емельянов

Мать: Глушенкова Евдокия Михайлова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.12.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго жь села уделна кресьянинъ Зиновий Симиеновъ Глушенковъ и и уделно кресьянская дочь девица Анна Емельянова Глушенкова | Казанская церковь
Бракосочетание
29.06.1860

Муж: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.07.1861

Дочь: Параскева Феодорова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1865

Сын: Тенетов Иоанн Феодоров

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1867

Дочь: Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Хвостова Мария Феодорова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1875

Дочь: Тихонова Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Тенетов Николай Феодоров

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Тенетов (тинетов) Николай

Отец ребёнка: Петров (тенетов) Федор Федотов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.09.1904
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки
Похороны
07.09.1904
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
кладбище при Казанской церкви
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