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Глушенкова Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: Евдокия Никитина

Бракосочетание
23.10.1840

Муж: Глушенков Ефим Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Илья Емельяновъ Глушенковъ, Петръ Козминъ Куракинъ, Тимофѣй Матьвеивъ Мевдедивъ Яфимъ Фѣдоровъ Емелниковъ; по невѣсте Онаго жь села Рачейки удѣлныя крестьянѣ ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1841

Дочь: Тенетова Феодосия Евфимова

Отец ребёнка: Глушенков Ефим Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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