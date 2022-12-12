Глушенкова Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: Евдокия Никитина
Бракосочетание
23.10.1840
по женихѣ Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Илья Емельяновъ Глушенковъ, Петръ Козминъ Куракинъ, Тимофѣй Матьвеивъ Мевдедивъ Яфимъ Фѣдоровъ Емелниковъ; по невѣсте Онаго жь села Рачейки удѣлныя крестьянѣ ... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1841
Дочь: Тенетова Феодосия Евфимова
Отец ребёнка: Глушенков Ефим Емельянов
Смерть
Неизвестно