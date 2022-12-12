Петров (Тенетов) Федор Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Тенетов) Федор Федотов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.06.1842

Дата смерти

23.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1842

Отец: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Фекла Макарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.06.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - удельный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и удельно крестьянская дочь девица Пелагия Иванова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
29.06.1860

Жена: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.07.1861

Дочь: Параскева Феодорова

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1865

Сын: Тенетов Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1867

Дочь: Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Хвостова Мария Феодорова

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1875

Дочь: Тихонова Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1879

Сын: Тенетов Николай Феодоров

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Тенетов (тинетов) Николай

Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.07.1906
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от паралича
Похороны
25.07.1906
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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