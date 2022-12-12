Петров (Тенетов) Федор Федотов
Место рождения
Дата рождения12.06.1842
Дата смерти23.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1842
Крещение
14.06.1842
воспреемники - удельный крестьянин Иван Макаров Брыкалов и удельно крестьянская дочь девица Пелагия Иванова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
29.06.1860
Казанская церковь
Рождение ребёнка
18.07.1861
Дочь: Параскева Феодорова
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
18.05.1865
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
20.02.1867
Дочь: Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Хвостова Мария Феодорова
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
19.02.1875
Дочь: Тихонова Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
05.05.1879
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
26.11.1883
Сын: Тенетов (тинетов) Николай
Мать ребёнка: Тенетова Феодосия Евфимова
Смерть
23.07.1906
Причина смерти: от паралича
Похороны
25.07.1906
на отведенном кладбище при Казанской церкви