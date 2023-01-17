Тихонова (Тенетова) Евдокия Феодорова
Место рождения
Дата рождения19.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1875
Крещение
23.02.1875
Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1893
Рождение ребёнка
06.05.1897
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
27.07.1898
Дочь: Евдокия Адрианова
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Агафия Адрианова
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
14.05.1905
Дочь: Елена Адрианова
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
17.04.1909
Дочь: Александра Адрианова
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
04.12.1912
Сын: Тихонов Николай
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Адрианова
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Адрианова
Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев
Смерть
Неизвестно