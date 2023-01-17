Тихонова (Тенетова) Евдокия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Тенетова) Евдокия Феодорова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1875

Отец: Петров (тенетов) Федор Федотов

Мать: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.02.1875
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
24.10.1893

Муж: Тихонов Адриан Алексеев

Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Тихонов Иоанн Адрианов

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: Евдокия Адрианова

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Агафия Адрианова

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Елена Адрианова

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1909

Дочь: Александра Адрианова

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Тихонов Николай

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Адрианова

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Адрианова

Отец ребёнка: Тихонов Адриан Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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