Тихонов Адриан Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1893
Рождение ребёнка
06.05.1897
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
27.07.1898
Дочь: Евдокия Адрианова
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Агафия Адрианова
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
14.05.1905
Дочь: Елена Адрианова
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
17.04.1909
Дочь: Александра Адрианова
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
04.12.1912
Сын: Тихонов Николай
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Адрианова
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Адрианова
Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова
Смерть
Неизвестно