Тихонов Адриан Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Адриан Алексеев

Тихонов Адриан Алексеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1893

Жена: Тихонова Евдокия Феодорова

Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Тихонов Иоанн Адрианов

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: Евдокия Адрианова

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Агафия Адрианова

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1905

Дочь: Елена Адрианова

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1909

Дочь: Александра Адрианова

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Тихонов Николай

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Адрианова

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Адрианова

Мать ребёнка: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close