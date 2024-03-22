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Тихонов Николай

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.12.1912

Дата смерти

07.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1912

Отец: Тихонов Адриан Алексеев

Мать: Тихонова Евдокия Феодорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.12.1912
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Кристина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой-сапер 845 стрелкового полка 303 стрелковой Верхнеднепровской дивизии
Военная служба
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
07.09.1943
309 медсанбат 303 Верхнеднепровской стрелковой дивизии
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Замостье, Змиевский уезд, Харьковская губерния
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