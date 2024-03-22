Тихонов Николай
Место рождения
Дата рождения04.12.1912
Дата смерти07.09.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1912
Крещение
06.12.1912
Казанская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой-сапер 845 стрелкового полка 303 стрелковой Верхнеднепровской дивизии
Военная служба
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
07.09.1943
309 медсанбат 303 Верхнеднепровской стрелковой дивизии
Причина смерти: умер от ран
Похороны
Неизвестно
Замостье, Змиевский уезд, Харьковская губерния