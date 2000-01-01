село Замостье, село Замостье, Змиевский уезд, Харьковская губерния (на 1913) — Familio

Замостье

Змиевский уезд, Харьковская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Замостянская волость
313. Зомостье, село бывшее государственное, при речке Мже, дворов 237, жителей 1260, волостное правление (уездный город в 1 версте), церковь православная, школа, постоялы Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Замостянская волость
село Замостье

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Змиевский уезд
1482Замостье, с. каз.при рр. Донце и Мже.124207509427Церковь православная 1.
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