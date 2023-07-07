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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8СЫЗРАН. Уездный.При рр. Сызране, Крымзе и при проливе р. Волги (Воложке).1582134295095799413Церквей православных 9. Монастырей православных 2: мужский и женский. Училищ 4. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базаров 2. Пристань при проливе р. Волги.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
968. Сызрань, уездный город, при речках Воложке, Сызране и Крымзе, волостное правление, станция железнодорожная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
г. Сызрань1512123413—337137587129[...]
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
1Сызрань — уездный город. Находится на правом берегу реки Волги и при рр. Сызране и Крымзе и узлу трех железных дорог: Сызрано-Вяземской, Московско-Казанской и Самаро-Злат Показать все ——54792532222422
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12583Сызраньгород обл. знач.53°09'с.ш.48°27'в.д.N-39-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36735000001г Сызраньгород