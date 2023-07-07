город Сызрань, Сызрань, Самарская область (на 2019) — Familio

Сызрань

Сызрань, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Города
8СЫЗРАН. Уездный.При рр. Сызране, Крымзе и при проливе р. Волги (Воложке).1582134295095799413Церквей православных 9. Монастырей православных 2: мужский и женский. Училищ 4. Почтовая станция. Ярмарок 4. Базаров 2. Пристань при проливе р. Волги.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Сызранская волость
968. Сызрань, уездный город, при речках Воложке, Сызране и Крымзе, волостное правление, станция железнодорожная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Сызранская волость
г. Сызрань1512123413337137587129[...]

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1Сызрань — уездный город. Находится на правом берегу реки Волги и при рр. Сызране и Крымзе и узлу трех железных дорог: Сызрано-Вяземской, Московско-Казанской и Самаро-Злат Показать все 54792532222422

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область
12583Сызраньгород обл. знач.53°09'с.ш.48°27'в.д.N-39-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сызрань
36735000001г Сызраньгород

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