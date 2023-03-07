Тенетов (Тинетов) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетов (Тинетов) Николай

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.11.1883

Дата смерти

18.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883

Отец: Петров (тенетов) Федор Федотов

Мать: Тенетова Феодосия Евфимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.11.1883
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Евдоким Никитин Родионов и того же села крестьянская женщина Марфа Феодотова Девятова | Казанская церковь
Бракосочетание
14.10.1901

Жена: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Филипп Евфимов Емелин и Афанасий Хвостов; по невесте онаго ж села крестьяне: Иван Петров Большов и Петр Макаров Емелин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Тенетов Петр Николаев

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Тенетов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1913

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.07.1914

Сын: Тенетов Степан Николаев

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Тенетов Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Тенетов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1923

Сын: Тенетов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1927

Сын: Тенетов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева

Работа или профессия
1937
Кашпир, Сызрань, Самарская область
псаломщик
Арест
1937
Кашпир, Сызрань, Самарская область
приказано было сжечь всю церковную литературу, он погрузил все на телегу и спрятал у себя в доме, так как читал Псалтирь по службе. Арестован по доносу соседа. приказано было сжечь всю церковную литер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Смерть
18.02.1938
Самарская область, Россия
Причина смерти: расстрелян | расстрелян
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