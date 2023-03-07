Тенетов (Тинетов) Николай
Место рождения
Дата рождения26.11.1883
Дата смерти18.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1883
Крещение
28.11.1883
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Евдоким Никитин Родионов и того же села крестьянская женщина Марфа Феодотова Девятова | Казанская церковь
Бракосочетание
14.10.1901
воспреемники по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Филипп Евфимов Емелин и Афанасий Хвостов; по невесте онаго ж села крестьяне: Иван Петров Большов и Петр Макаров Емелин | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.05.1904
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
06.11.1905
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
26.02.1908
Сын: Тенетов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
02.07.1913
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1914
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
30.11.1916
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
30.11.1916
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
28.02.1919
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1923
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Рождение ребёнка
04.02.1927
Сын: Тенетов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Тенетова Афанасия Васильева
Работа или профессия
1937
псаломщик
Арест
1937
приказано было сжечь всю церковную литературу, он погрузил все на телегу и спрятал у себя в доме, так как читал Псалтирь по службе. Арестован по доносу соседа. приказано было сжечь всю церковную литер... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1938
Самарская область, Россия
Причина смерти: расстрелян | расстрелян