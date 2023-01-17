Куракина Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1796
Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Мать: Глушенкова ?
Бракосочетание
22.10.1817
Муж: Куракин Петр Кузьмин
поручители: Економические крестьяне Митрий Куракин, Петр Ионов, Сергей Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1818
Дочь: Шишева Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
17.08.1823
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
15.07.1829
Дочь: Марина Петрова
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
01.12.1833
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1836
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин
Смерть
Неизвестно