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Куракина Евдокия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова ?

Бракосочетание
22.10.1817

Муж: Куракин Петр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Економические крестьяне Митрий Куракин, Петр Ионов, Сергей Алексеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1818

Дочь: Шишева Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Куракин Григорий Петров

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Рождение ребёнка
17.08.1823

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.07.1829

Дочь: Марина Петрова

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1833

Сын: Куракин Николай Петров

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1836

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Куракин Петр Кузьмин

Смерть
Неизвестно
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