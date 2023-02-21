Жарова Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Мать: Глушенкова ?
Бракосочетание
11.11.1822
Муж: Жаров Павел Леонтьев
поручители: Лексей Антонов, Иван Федоров, Иван Матвев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1825
Сын: Жаров Кирил Павлов
Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
07.07.1829
Сын: Жаров Степан Павлов
Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
10.06.1831
Сын: Жаров Леонтий (Тихон) Павлов
Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
21.02.1833
Сын: Жаров Тарас Павлов
Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
27.03.1835
Дочь: Матрона Павлова
Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Павлова
Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев
Смерть
Неизвестно