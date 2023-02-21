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Жарова Евдокия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова ?

Бракосочетание
11.11.1822

Муж: Жаров Павел Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Лексей Антонов, Иван Федоров, Иван Матвев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Жаров Кирил Павлов

Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1829

Сын: Жаров Степан Павлов

Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1831

Сын: Жаров Леонтий (Тихон) Павлов

Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1833

Сын: Жаров Тарас Павлов

Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1835

Дочь: Матрона Павлова

Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Павлова

Отец ребёнка: Жаров Павел Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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