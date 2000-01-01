Глушенкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Глушенков (глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Глушенков Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Куракина Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Жарова Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Емельянова

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Емельянова

Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Смерть
Неизвестно
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