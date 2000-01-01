Глушенкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Глушенков Алексей Емельянов
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Куракина Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Жарова Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Емельянова
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Емельянова
Отец ребёнка: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно