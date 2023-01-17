Глушенков (Глухин, Емелин) Тимофей Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенков (Глухин, Емелин) Тимофей Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

16.03.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
19.01.1815

Дочь: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.12.1819

Дочь: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1822

Дочь: Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меланья Тимофеева

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Елизар Тимофеев

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушенков Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Смерть
16.03.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Похороны
?.03.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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