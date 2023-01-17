Глушенков (Глухин, Емелин) Тимофей Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смерти16.03.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Мать: Глушенкова ?
Рождение ребёнка
19.01.1815
Дочь: Коровкина Ксения (Аксинья) Тимофеева
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Рождение ребёнка
02.12.1819
Дочь: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Рождение ребёнка
11.06.1822
Дочь: Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меланья Тимофеева
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушенков Елизар Тимофеев
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1834
Похороны
?.03.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви