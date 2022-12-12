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Глушенков Алексей Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов

Мать: Глушенкова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Глушенков (емелин) Степан Алексеев

Мать ребёнка: Глушенкова Акилина Андреева

Рождение ребёнка
20.11.1815

Дочь: Муранкина Катерина Алексеева

Мать ребёнка: Глушенкова Акилина Андреева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
До 1815
Демобилизация
До 1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
07.03.1847

Сын: Емелин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Глушенкова Наталья Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова Наталья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушенкова Акилина Андреева

Смерть
Неизвестно
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