Глушенков Алексей Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1795
Отец: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Мать: Глушенкова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Глушенков (емелин) Степан Алексеев
Мать ребёнка: Глушенкова Акилина Андреева
Рождение ребёнка
20.11.1815
Дочь: Муранкина Катерина Алексеева
Мать ребёнка: Глушенкова Акилина Андреева
Военная служба
До 1815
Демобилизация
До 1835
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
07.03.1847
Мать ребёнка: Глушенкова Наталья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно