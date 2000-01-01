Глушенков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Глухин (глушенков) Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Глушенков (глухин) Емельян Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно