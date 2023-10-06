Пинчук Митрофан Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.06.1835
Дата смерти17.10.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Сын: Пинчук Макарий Митрофанович
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Дочь: Екатерина Митрофановна
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Сын: Пинчук Федор Митрофанович
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Дочь: Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Дочь: Полисмак Анна Митрофановна
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Сын: Пинчук Антоний Митрофанович
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Дочь: Матрона Митрофановна
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Дочь: Фесюн Ульяна Митрофановна
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Сын: Пинчук Виктор Митрофанович
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна
Сын: Пинчук Ефимий Митрофанович
Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна