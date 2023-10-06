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Пинчук Митрофан Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.06.1835

Дата смерти

17.10.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1835

Отец: Пинчук Никифор Федорович

Мать: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.11.1856

Жена: Пинчук Александра Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1859

Сын: Пинчук Макарий Митрофанович

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1860

Дочь: Екатерина Митрофановна

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Пинчук Федор Митрофанович

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1864

Дочь: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1866

Дочь: Полисмак Анна Митрофановна

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1868

Сын: Пинчук Антоний Митрофанович

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1870

Дочь: Матрона Митрофановна

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1873

Дочь: Фесюн Ульяна Митрофановна

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1876

Сын: Пинчук Виктор Митрофанович

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1878

Сын: Пинчук Ефимий Митрофанович

Мать ребёнка: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
17.10.1910
Липовый Рог, Чернігівська область
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