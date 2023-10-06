Пинчук (Рудик) Александра Яковлевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.04.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Рудик Яков Емельянович
Сын: Пинчук Макарий Митрофанович
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Дочь: Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Сын: Пинчук Федор Митрофанович
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Дочь: Иулиания (Ульяна) Митрофановна
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Дочь: Полисмак Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Сын: Пинчук Антоний Митрофанович
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Дочь: Матрона Митрофановна
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Дочь: Фесюн Ульяна Митрофановна
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Сын: Пинчук Виктор Митрофанович
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович
Сын: Пинчук Ефимий Митрофанович
Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович