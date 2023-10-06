Пинчук (Рудик) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Рудик) Александра Яковлевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1837

Отец: Рудик Яков Емельянович

Мать: Рудик Елисавета Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.11.1856

Муж: Пинчук Митрофан Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1859

Сын: Пинчук Макарий Митрофанович

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1860

Дочь: Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1863

Сын: Пинчук Федор Митрофанович

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1864

Дочь: Иулиания (Ульяна) Митрофановна

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.01.1866

Дочь: Полисмак Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1868

Сын: Пинчук Антоний Митрофанович

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1870

Дочь: Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.07.1873

Дочь: Фесюн Ульяна Митрофановна

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1876

Сын: Пинчук Виктор Митрофанович

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1878

Сын: Пинчук Ефимий Митрофанович

Отец ребёнка: Пинчук Митрофан Никифорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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