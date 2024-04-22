Фесюн (Пинчук) Ульяна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесюн (Пинчук) Ульяна Митрофановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

04.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1873

Отец: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1899

Муж: Фесюн Иван Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Фесюн Иван Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1903

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фесюн Иван Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Фесюн Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Фесюн Иван Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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