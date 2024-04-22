Фесюн (Пинчук) Ульяна Митрофановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1873
Бракосочетание
05.11.1899
Муж: Фесюн Иван Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Фесюн Иван Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1903
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фесюн Иван Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1905
Отец ребёнка: Фесюн Иван Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно