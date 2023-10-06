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Фесюн Иван Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872

Отец: Фесюн Павел Павлович

Мать: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1899

Жена: Фесюн Ульяна Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Фесюн Ульяна Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1903

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Фесюн Ульяна Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Фесюн Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Фесюн Ульяна Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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