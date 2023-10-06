Фесюн Иван Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1872
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Фесюн Ульяна Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1903
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Фесюн Ульяна Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1905
Мать ребёнка: Фесюн Ульяна Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно