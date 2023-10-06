Фесюн Агафия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1859
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1861
Дочь: Ермак Мария Павловна
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1864
Дочь: Пинчук Марина Павловна
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1867
Сын: Фесюн Устин Павлович
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870
Сын: Фесюн Федор Павлович
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Фесюн Иван Павлович
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Фесюн Михей Павлович
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1877
Дочь: Харитина Павловна
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1881
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно