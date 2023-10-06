Фесюн Агафия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесюн Агафия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1859

Сын: Фесюн Матвей Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1861

Дочь: Ермак Мария Павловна

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1864

Дочь: Пинчук Марина Павловна

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1867

Сын: Фесюн Устин Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Фесюн Захарий Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Фесюн Федор Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Фесюн Иван Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Фесюн Феодосий Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Фесюн Михей Павлович

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1877

Дочь: Харитина Павловна

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1881

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Фесюн Павел Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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