Фесюн Феодосий Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.08.1875
Дата смерти30.08.1875
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.08.1875
Черниговская губерния, Российская империя