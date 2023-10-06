(Фесюн) Александра Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.04.1881
Дата смерти05.02.1882
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1881
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.02.1882
Черниговская губерния, Российская империя