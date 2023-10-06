Фесюн Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФесюн Павел Павлович

Фесюн Павел Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.12.1835

Дата смерти

30.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1835

Отец: Фесюн Павел Васильевич

Мать: Фесюн Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1859

Сын: Фесюн Матвей Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1861

Дочь: Ермак Мария Павловна

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1864

Дочь: Пинчук Марина Павловна

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1867

Сын: Фесюн Устин Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Фесюн Захарий Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Фесюн Федор Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1872

Сын: Фесюн Иван Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Фесюн Феодосий Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875

Сын: Фесюн Михей Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1877

Дочь: Харитина Павловна

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1881

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.03.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close