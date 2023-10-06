Фесюн Павел Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения15.12.1835
Дата смерти30.03.1899
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1835
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1859
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.11.1861
Дочь: Ермак Мария Павловна
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.07.1864
Дочь: Пинчук Марина Павловна
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1867
Сын: Фесюн Устин Павлович
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1870
Сын: Фесюн Федор Павлович
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1872
Сын: Фесюн Иван Павлович
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1875
Сын: Фесюн Михей Павлович
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1877
Дочь: Харитина Павловна
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1881
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.03.1899
Черниговская губерния, Российская империя