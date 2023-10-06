Фесюн Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.01.1822
Жена: Фесюн Анна Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1830
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Фесюн Анна Афанасьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.10.1831
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1835
Сын: Фесюн Павел Павлович
Мать ребёнка: Фесюн Екатерина Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно