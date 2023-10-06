Фесюн Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФесюн Павел Васильевич

Фесюн Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1822

Жена: Фесюн Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.12.1830

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Фесюн Анна Афанасьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.10.1831

Жена: Фесюн Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1835

Сын: Фесюн Павел Павлович

Мать ребёнка: Фесюн Екатерина Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close