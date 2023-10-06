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Фесюн Устин Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.06.1867

Дата смерти

02.05.1869

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867

Отец: Фесюн Павел Павлович

Мать: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1869
Черниговская губерния, Российская империя
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