Фесюн Устин Павлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.06.1867
Дата смерти02.05.1869
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1869
Черниговская губерния, Российская империя