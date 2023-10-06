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(Фесюн) Харитина Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.10.1877

Дата смерти

16.12.1882

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1877

Отец: Фесюн Павел Павлович

Мать: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1882
Черниговская губерния, Российская империя
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