(Фесюн) Харитина Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.10.1877
Дата смерти16.12.1882
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1877
Отец: Фесюн Павел Павлович
Мать: Фесюн Агафия Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
16.12.1882
Черниговская губерния, Российская империя