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Фесюн Михей Павлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.08.1875

Дата смерти

01.09.1875

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1875

Отец: Фесюн Павел Павлович

Мать: Фесюн Агафия Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.09.1875
Черниговская губерния, Российская империя
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