Пинчук Антоний Митрофанович
Место рождения
Дата рождения08.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1868
Бракосочетание
14.01.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1899
Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1902
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1904
Дочь: Наталия Антоновна
Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно