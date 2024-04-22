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Пинчук Антоний Митрофанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

08.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1868

Отец: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Пинчук Елисавета Тихоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Пинчук Василий Антонович

Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1902

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1904

Дочь: Наталия Антоновна

Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Пинчук Елисавета Тихоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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