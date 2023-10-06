Пинчук (Дупа) Елисавета Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Дупа) Елисавета Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Пинчук Антоний Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1899

Сын: Пинчук Василий Антонович

Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1902

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1904

Дочь: Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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