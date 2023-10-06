Пинчук (Дупа) Елисавета Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.01.1896
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1899
Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1902
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1904
Дочь: Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Пинчук Антоний Митрофанович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно