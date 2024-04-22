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Пинчук Ефимий Митрофанович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.10.1878

Дата смерти

04.03.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1878

Отец: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать: Пинчук Александра Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1902

Жена: Пинчук Дарья Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1902

Сын: Пинчук Николай Ефимович

Мать ребёнка: Пинчук Дарья Трофимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1906

Дочь: Наталия Ефимовна

Мать ребёнка: Пинчук Дарья Трофимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
04.03.1908
Липовый Рог, Чернігівська область
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