Пинчук Ефимий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения14.10.1878
Дата смерти04.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1878
Бракосочетание
20.01.1902
Жена: Пинчук Дарья Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.12.1902
Мать ребёнка: Пинчук Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
18.08.1906
Дочь: Наталия Ефимовна
Мать ребёнка: Пинчук Дарья Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1908