Пинчук Дмитрий Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.05.1851
Дата смерти05.08.1852
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1851
Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.08.1852
Черниговская губерния, Российская империя