(Пинчук) Иустина Никифоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.10.1837
Дата смерти09.10.1837
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1837
Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.10.1837
Черниговская губерния, Российская империя