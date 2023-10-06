(Пинчук) Иустина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пинчук) Иустина Никифоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.10.1837

Дата смерти

09.10.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1837

Отец: Пинчук Никифор Федорович

Мать: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.10.1837
Черниговская губерния, Российская империя
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