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Пинчук Никифор Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.06.1809

Дата смерти

27.12.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1809

Отец: Пинчук Федор Яковлевич

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.11.1831

Жена: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1832

Сын: Пинчук Семен Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1835

Сын: Пинчук Митрофан Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1837

Дочь: Иустина Никифоровна

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1838

Дочь: Евгения Никифоровна

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1841

Дочь: Якименко Домникия Никифоровна

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1843

Сын: Пинчук Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1845

Сын: Пинчук Матвей Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Пинчук Иван Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1851

Сын: Пинчук Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1853

Дочь: Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1855

Сын: Пинчук Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.12.1875
Черниговская губерния, Российская империя
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