Пинчук Никифор Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.06.1809
Дата смерти27.12.1875
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
02.06.1809
Отец: Пинчук Федор Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.11.1831
Жена: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.08.1832
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1835
Сын: Пинчук Митрофан Никифорович
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1837
Дочь: Иустина Никифоровна
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1838
Дочь: Евгения Никифоровна
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.01.1841
Дочь: Якименко Домникия Никифоровна
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1843
Сын: Пинчук Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1845
Сын: Пинчук Матвей Никифорович
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1848
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1851
Сын: Пинчук Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1853
Дочь: Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.10.1855
Сын: Пинчук Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.12.1875
Черниговская губерния, Российская империя