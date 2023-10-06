Пинчук Андрей Никифорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.10.1855
Дата смерти02.05.1856
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1855
Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1856
Черниговская губерния, Российская империя