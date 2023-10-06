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Пинчук Андрей Никифорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.10.1855

Дата смерти

02.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1855

Отец: Пинчук Никифор Федорович

Мать: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.05.1856
Черниговская губерния, Российская империя
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