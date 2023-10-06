Якименко (Пинчук) Домникия Никифоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.01.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841
Отец: Пинчук Никифор Федорович
Мать: Пинчук Евлампия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.02.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1862
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1863
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1866
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1867
Дочь: Кравченко София Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1869
Дочь: Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1869
Сын: Якименко Евлампий Иванович
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1871
Дочь: Бесараб Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1875
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1878
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1880
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1882
Дочь: Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно