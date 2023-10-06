Якименко (Пинчук) Домникия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко (Пинчук) Домникия Никифоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.01.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1841

Отец: Пинчук Никифор Федорович

Мать: Пинчук Евлампия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.02.1861

Муж: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1862

Сын: Якименко Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.12.1863

Сын: Якименко Илья Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1866

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.08.1867

Дочь: Кравченко София Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1869

Дочь: Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.10.1869

Сын: Якименко Евлампий Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1871

Дочь: Бесараб Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1875

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1878

Сын: Якименко Карп Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.07.1880

Сын: Якименко Филипп Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.10.1882

Дочь: Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван Макарович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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