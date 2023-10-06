Кравченко (Якименко) София Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1867
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1893
Дочь: Денисенко Анна Павловна
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1895
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1901
Сын: Кравченко Никита Павлович
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1903
Дочь: Марина Павловна
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1906
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович
Смерть
Неизвестно