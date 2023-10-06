Кравченко (Якименко) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Якименко) София Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1867

Отец: Якименко Иван Макарович

Мать: Якименко Домникия Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1891

Муж: Кравченко Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1893

Дочь: Денисенко Анна Павловна

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Кравченко Яков Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1901

Сын: Кравченко Никита Павлович

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1903

Дочь: Марина Павловна

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1906

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Кравченко Павел Иванович

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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