Денисенко (Кравченко) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Кравченко) Анна Павловна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

03.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1893

Отец: Кравченко Павел Иванович

Мать: Кравченко София Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.05.1912

Муж: Денисенко Парамон Прокофьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Мария Парамоновна

Отец ребёнка: Денисенко Парамон Прокофьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1915

Сын: Денисенко Петр Парамонович

Отец ребёнка: Денисенко Парамон Прокофьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1918

Дочь: Татьяна Парамоновна

Отец ребёнка: Денисенко Парамон Прокофьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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