Денисенко (Кравченко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения03.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1893
Отец: Кравченко Павел Иванович
Мать: Кравченко София Ивановна
Бракосочетание
16.05.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Мария Парамоновна
Отец ребёнка: Денисенко Парамон Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1915
Сын: Денисенко Петр Парамонович
Отец ребёнка: Денисенко Парамон Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Татьяна Парамоновна
Отец ребёнка: Денисенко Парамон Прокофьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно