Кравченко Павел Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1866
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1891
Жена: Кравченко София Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1893
Дочь: Денисенко Анна Павловна
Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1895
Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна
Рождение ребёнка
14.05.1901
Сын: Кравченко Никита Павлович
Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1903
Дочь: Марина Павловна
Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1906
Дочь: Дарья Павловна
Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна
Смерть
Неизвестно