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Кравченко Павел Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1866

Отец: Кравченко Иван Федорович

Мать: Кравченко Мария Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1891

Жена: Кравченко София Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.02.1893

Дочь: Денисенко Анна Павловна

Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Кравченко Яков Павлович

Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1901

Сын: Кравченко Никита Павлович

Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1903

Дочь: Марина Павловна

Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1906

Дочь: Дарья Павловна

Мать ребёнка: Кравченко София Ивановна

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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