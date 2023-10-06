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Кравченко Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1866

Сын: Кравченко Павел Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1869

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кравченко Иван Федорович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1870

Сын: Кравченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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