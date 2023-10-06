Кравченко Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1866
Отец ребёнка: Кравченко Иван Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1869
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кравченко Иван Федорович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1870
Сын: Кравченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно