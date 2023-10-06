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Кравченко Василий Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870

Отец: Кравченко Иван Федорович

Мать: Кравченко Мария Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1893

Сын: Кравченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1895

Сын: Кравченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Кравченко Родион Васильевич

Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1901

Дочь: Иулитта Васильевна

Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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