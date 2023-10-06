Кравченко Василий Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1870
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1893
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1893
Сын: Кравченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1895
Сын: Кравченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1899
Сын: Кравченко Родион Васильевич
Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1901
Дочь: Иулитта Васильевна
Мать ребёнка: Кравченко Параскева Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно