Кравченко Михаил Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1920
Жена: Кравченко Александра
Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Смерть
Неизвестно