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Кравченко Михаил Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1895

Отец: Кравченко Василий Иванович

Мать: Кравченко Параскева Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1920

Жена: Кравченко Александра

Черниговское наместничество Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопашец
Смерть
Неизвестно
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