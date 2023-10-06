Кравченко (Кравченко) Параскева Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Кравченко) Параскева Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1893

Муж: Кравченко Василий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1893

Сын: Кравченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1895

Сын: Кравченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1899

Сын: Кравченко Родион Васильевич

Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1901

Дочь: Иулитта Васильевна

Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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