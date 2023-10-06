Кравченко (Кравченко) Параскева Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1893
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.12.1893
Сын: Кравченко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1895
Сын: Кравченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.11.1899
Сын: Кравченко Родион Васильевич
Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1901
Дочь: Иулитта Васильевна
Отец ребёнка: Кравченко Василий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно