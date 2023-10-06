Кравченко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1866
Мать ребёнка: Кравченко Мария Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1869
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Кравченко Мария Филипповна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1870
Сын: Кравченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Кравченко Мария Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно