Денисенко Парамон Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1888
Бракосочетание
16.05.1912
Жена: Денисенко Анна Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1913
Дочь: Мария Парамоновна
Мать ребёнка: Денисенко Анна Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1915
Сын: Денисенко Петр Парамонович
Мать ребёнка: Денисенко Анна Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1918
Дочь: Татьяна Парамоновна
Мать ребёнка: Денисенко Анна Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно