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Денисенко Парамон Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1888

Отец: Денисенко Прокофий Григорьевич

Мать: Денисенко Ксения Григорьевна

Бракосочетание
16.05.1912

Жена: Денисенко Анна Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.03.1913

Дочь: Мария Парамоновна

Мать ребёнка: Денисенко Анна Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1915

Сын: Денисенко Петр Парамонович

Мать ребёнка: Денисенко Анна Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1918

Дочь: Татьяна Парамоновна

Мать ребёнка: Денисенко Анна Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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