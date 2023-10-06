Денисенко (Денисенко) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Денисенко) Ксения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1888

Муж: Денисенко Прокофий Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1888

Сын: Денисенко Парамон Прокофьевич

Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич

Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: Денисенко Христина Прокофьевна

Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1894

Сын: Денисенко Арсений Прокофьевич

Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Денисенко Кирилл Прокофьевич

Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.03.1899
Черниговская губерния, Российская империя
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