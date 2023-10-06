Денисенко (Денисенко) Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти12.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.02.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1888
Сын: Денисенко Парамон Прокофьевич
Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: Денисенко Христина Прокофьевна
Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1894
Сын: Денисенко Арсений Прокофьевич
Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897
Сын: Денисенко Кирилл Прокофьевич
Отец ребёнка: Денисенко Прокофий Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
12.03.1899
Черниговская губерния, Российская империя