Денисенко Прокофий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.02.1888
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1888
Сын: Денисенко Парамон Прокофьевич
Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.1891
Дочь: Денисенко Христина Прокофьевна
Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1894
Сын: Денисенко Арсений Прокофьевич
Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897
Сын: Денисенко Кирилл Прокофьевич
Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно