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Денисенко Прокофий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1888

Жена: Денисенко Ксения Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.11.1888

Сын: Денисенко Парамон Прокофьевич

Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
22.07.1891

Дочь: Денисенко Христина Прокофьевна

Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.05.1894

Сын: Денисенко Арсений Прокофьевич

Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Денисенко Кирилл Прокофьевич

Мать ребёнка: Денисенко Ксения Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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