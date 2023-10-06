(Якименко) Параскева Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1875
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.05.1903
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1904
Отец ребёнка: Ярмак Василий Филиппович
Рождение ребёнка
13.03.1911
Отец ребёнка: Ярмак Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно