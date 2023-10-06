(Якименко) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якименко) Параскева Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1875

Отец: Якименко Иван Макарович

Мать: Якименко Домникия Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.05.1903

Муж: Ярмак Василий Филиппович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1904

Сын: Ярмак Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ярмак Василий Филиппович

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1911

Сын: Ярмак Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Ярмак Василий Филиппович

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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